Петербург поставил суточный рекорд вакцинации за лето

Накануне петербуржцы установили рекорд вакцинации с начала лета. Так, за 10 августа вакцинировались 9 187 человек, 7610 человек из которых ревакцинировались, остальные поставили прививку первый раз или иностранцы. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению.
Всего ревакцинацию прошли более 442 тысяч петербуржцев. Заместитель председателя комздрава Дмитрий Мотовилов отметил, что предпринимаются все меры для облегчения прохождения вакцинации для работающих горожан.
В поликлиниках увеличено количество номерков на вечернее время, также расширяются возможности прохождения вакцинации в выходные.
Дмитрий Мотовилов
Также город получил еще 25 тыс. доз вакцины.
Между тем в Роспотребнадзоре подтвердили появление "гибридного" штамма коронавируса.
Фото: Piter.tv
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