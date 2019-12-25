  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербург поставил суточный рекорд вакцинации за лето
Сегодня, 22:38
55
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Петербург поставил суточный рекорд вакцинации за лето

0 0

Накануне прививки сделали 9 тыс. человек.

Накануне петербуржцы установили рекорд вакцинации с начала лета. Так, за 10 августа вакцинировались 9 187 человек, 7610 человек из которых ревакцинировались, остальные поставили прививку первый раз или иностранцы. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению.

Всего ревакцинацию прошли более 442 тысяч петербуржцев. Заместитель председателя комздрава Дмитрий Мотовилов отметил, что предпринимаются все меры для облегчения прохождения вакцинации для работающих горожан. 

В поликлиниках увеличено количество номерков на вечернее время, также расширяются возможности прохождения вакцинации в выходные.

Дмитрий Мотовилов

Также город получил еще 25 тыс. доз вакцины. 

Между тем в Роспотребнадзоре подтвердили появление "гибридного" штамма коронавируса.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, коронавирус, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии