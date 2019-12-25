Всего ревакцинацию прошли более 442 тысяч петербуржцев.

В Петербурге ревакцинация превалирует над первичной вакцинацией. В прививочные пункты в основном приходят люди, которые уже вакцинировались более полугода назад. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

В понедельник, 8 августа, ревакцинацию прошли 6 062 человека, в воскресенье, 7 августа – 1060 человек, в субботу, 6 августа – 1249 человек, в пятницу, 5 августа – 5236 человек, в четверг, 4 августа – 5827 человек, в среду, 3 августа – 5929 человек, во вторник, 2 августа – 4878 человек.

Если учитывать вместе первичную вакцинацию, ревакцинацию и вакцинацию иностранцев коммерческой вакциной, то за последнюю неделю в Петербурге выполнено более 35 тысяч инъекций. Всего ревакцинацию прошли более 442 тысяч петербуржцев.

Также в Петербурге за 14 дней спрос на вакцинацию от коронавируса увеличился вдвое.

Фото: Piter.tv