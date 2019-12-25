В Петербурге за 14 дней спрос на вакцинацию от коронавируса увеличился вдвое

При этом дефицита талонов на вакцинацию сейчас нет.

В Петербурге растет спрос на прохождение вакцинации от COVID-19. За последние две недели количество прививающихся горожан увеличилось вдвое. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

При этом дефицита талонов на вакцинацию сейчас нет. В наличии более 75 тысяч слотов на ближайший месяц. Больше всего номерков имеется в Невском районе – более 13 тысяч, Калининском – более 10 тысяч и Приморском - почти 8 тысяч. Вакцинацию можно пройти в любом районе города, независимо от места регистрации.

Комитетом по здравоохранению поручено райздравам проанализировать расписание прививочных пунктов и увеличить количество номерков в вечернее время – с 18 до 20 часов.

Записаться на вакцинацию можно на портале Горздрав, на портале Госуслуги, по телефону 122 и в инфоматах поликлиник.

Ранее стало известно, что коллективный иммунитет к коронавирусу в Петербурге снизился до 16,6%.

Фото: Piter.tv