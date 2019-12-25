Коллективный иммунитет к коронавирусу в Петербурге снизился до 16,6%

Главный государственный санитарный врач отметила, что для того, чтобы в городе не вводились новые массовые ограничения, нужно серьезно относиться к собственному здоровью и здоровью близких.

В Петербурге упал уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился до 16,6%. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала руководитель городского управления Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова.

Главный государственный санитарный врач отметила, что для того, чтобы в городе не вводились новые массовые ограничения, нужно серьезно относиться к собственному здоровью и здоровью близких.

Наталия Башкетова рекомендовала носить маски в общественных людных местах, особенно пожилым людям. Также необходимо мыть и дезинфицировать руки, при недомогании не ходить на работу.

Также Беглов призвал петербуржцев вакцинироваться и ревакцинироваться, чтобы избежать возвращения масок и других строгих мер.

Фото: Piter.tv