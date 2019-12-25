Более 350 тысяч горожан ушли на "удалёнку" с начала пандемии

За последние две недели уведомление о переводи на удаленную работу подали 28,9 тыс. человек.

Всего за пандемию на удаленный режим работы перешли 358,7 тысяч человек, сообщил губернатор.

В Центр развития и поддержки предпринимательства 28,9 тысяч человек сообщили о переводе на "удаленку" за две недели. Ситуация с пандемией все еще напряженная: число заражений растет, из-за чего пришлось ввести новые ограничения. Властям также пришлось усилить контроль за выполнением ранее введенных требований и рекомендаций.

Напомним, что в Петербурге вводятся новые коронавирусные ограничения с 14 ноября.

Ранее мы писали, что губернатор пообещал сделать все, чтобы избежать второго локдауна в Петербурге.

Фото: Piter.TV