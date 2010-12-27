РАД готовит торги по продаже петербургской недвижимости к декабрю

Продадут около 30 объектов.

Российский аукционный дом (РАД) определился с датами торгов по продаже городского имущества в рамках приватизации, сообщается на сайте РАД. Комитет имущественных отношений еще в октябре передал РАД 60 объектов на реализацию. Среди них – нежилые здания с земельными участками, коммерческие помещения, расположенные практически по всех районах Петербурга. Первые торги состоятся в декабре: 4, 5, 10 и 12 числа.

Самый дешевый лот, подготовленный РАД, обойдется в 280 тысяч рублей, это здание с участком на проспекте Обуховской обороны. Самому дорогому назначена цена в 399,6 миллиона рублей, это комплекс зданий с крупным земельным участком.

Также среди лотов несколько помещений на Васильевском острове, на Петроградской стороне и в Центральном районе.



Отмечается, что РАД прогнозирует спрос на здания не только в центральных районах Петербурга, но и в спальных, а аукционы по продаже городских объектов интересны частным инвесторам.

Также в Петербурге появятся 10 дополнительных елочных базаров. Дело решат аукционы.

Фото: Piter.TV