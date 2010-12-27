РАД приступает к продаже городской недвижимости

Первыми станут здания в Центральном и Адмиралтейском районах города.

Комитет имущественных отношений (КИО) передал АО "Российский аукционный дом" (РАД) первые объекты нежилого фонда для их последующей продажи, сообщила пресс-служба комитета.

РАД принял здания в рамках заключенного с КИО договора. Ранее комитет отбирал продавца городского имущества. В первую очередь, КИО передал аукционному дому здания под тремя литерами в доме №26 на набережной реки Мойки, крупное помещение на 7-й линии В.О, на Каменноостровском проспекте и 37 коммерческих помещений с земельными участками. Большинство зданий сосредоточены в Центральном и Адмиралтейском районах города. Общая площадь всех объектов составила 7,1 тыс. кв.м.

Даты торгов объявят на текущей неделе, они пройдут онлайн на электронной торговой площадке

"Мы начинаем свою работу с РАД пока с небольших объектов, но в перспективе планируем привлекать аукционный дом для продажи абсолютно различных городских активов. Как дорогих, крупных либо интересных объектов, так и не простых, например, аварийных или со сложным имущественно-правовым статусом," – отметил председатель КИО Валерий Калугин.

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Фото: Piter.TV