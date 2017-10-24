Российский аукционный дом стал официальным продавцом имущества Петербурга

Конкурсный отбор провел комитет имущественных отношений.

Российский аукционный дом (РАД) стал продавцом имущества Петербурга в рамках приватизации. Такой результат объявили на официальном сайте РАД после конкурсного отбора, проведенного комитетом имущественных отношений. Договор с аукционным домом заключили на три года.

РАД будет продвигать "товары" на рынок, презентовать их на деловых мероприятиях и выставках, размещать информацию в СМИ и на своей электронной торговой площадке, искать покупателей и проводить торги.

Аукционный дом займется "массовыми" объектами, не нуждающимися в инвесторе и специальном продвижении на рынок: нежилые здания, встроенные помещения и т.д. РАД и раньше занимался "продажей" Петербурга : в 2011-2014 годах аукционный дом реализовал 343 объекта на сумму почти в два миллиарда рублей.

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