Стадион "Газпром Арена" вошел в топ-5 самых больших в странах СНГ

Самым вместительным стал стадион "Лужники" в Москве.

Стадион в Санкт-Петербурге вошел в топ-5 самых больших в странах СНГ. Об этом сообщил портал ТурСтат.

ТурСтат составил рейтинг самых вместительных стадионов стран СНГ, на которых играют сборные-участницы отбора на Чемпионат Европы по футболу 2020 года (ЕВРО 2020).

Так самым вместительным стал стадион "Лужники" в Москве, вмещающий 81 тысячу зрителей. Далее идут стадион "Олимпийский" в Киеве (70 тысяч), Олимпийский стадион в Баку (69 тысяч), стадион "Санкт-Петербург" ("Газпром Арена") в Санкт-Петербурге (68 тысяч). Последним в топ-10 стал стадион "Калининград" в Калининграде (35 тысяч).

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Видео: YouTube/Zenit Football Club