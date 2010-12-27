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Смольный требует 8,9 млрд рублей от строителей "Газпром Арены"
Сегодня, 19:19
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Смольный требует 8,9 млрд рублей от строителей "Газпром Арены"

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Комитет по строительству подал к подрядчику два новых иска.

Петербургский комитет по строительству подал два новых иска к компании "Трансстрой", занимавшейся строительством стадиона "Газпром Арена". Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти.

Смольный планирует отсудить у подрядчика 8,9 миллиарда рублей. 8,5 из них комитет хочет получить от "Инжиниринговой корпорации Транссстрой-СПб", 274,8 миллионов – от самого "Трансстроя". Недавно само акционерное общество подавало к комитету встречный иск и запрашивал 736 миллионов рублей.

Предварительное слушание по первому иску состоится 24 декабря, дата второго пока не согласована.

Ранее Piter.tv писал, что власти Петербурга объявили конкурс на реконструкцию СКК "Петербургский".

Фото: Piter.tv

Теги: газпром арена, смольный, судебный иск
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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