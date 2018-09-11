В Петербурге появятся 10 дополнительных елочных базаров

Аукцион пройдет 9 декабря.

В Петербурге появятся 10 дополнительных адресов, где граждане смогут приобрести елочку к Новому году. Об этом сообщила пресс-служба Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Комитет в преддверии Нового года проведет торги в отношении 10 городских земельных участков, предназначенных для размещения на них елочных базаров. Торги по участкам объявлены. Сейчас ведется прием заявок на участие в аукционах. Прием заявок с 08.11.2019 по 08.12.2019. Аукцион пройдет 9 декабря.

Новые торговые точки разместятся в Кировском, Красносельском, Невском, Колпинском, Петроградском, Выборгском, Приморском и Василеостровском районах. Елки будут продавать с 20 по 31 декабря. Всего на сегодня Учреждением заключено около 60 договоров в отношении городских земельных участков, предоставленных под сезонную торговлю - для размещения ёлочных базаров.

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