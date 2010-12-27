К новому 2021 году на Дворцовую площадь хотят вернуть живую ель

Финальное решение примут в соответствии с желанием горожан.

К новому 2021 году на Дворцовой площади хотят установить живую ель. Об этом заявил глава городского комитета по печати Владимир Рябовол в ходе пресс-тура.

Вопрос о возвращении живой ели на Дворцовую прорабатывается в администрации города на Неве. Однако финальное решение будет принято в соответствии с желанием горожан.

Рябовол напомнил о голосовании, которое проводилось несколько лет назад. Тогда с небольшим перевесом победили сторонники искусственной ели. Около 60 % высказались против того, что губить лесную красавицу.

Чиновник добавил, что транспортировать дерево из леса очень сложно и трудозатратно. Для этого требуется целая спецоперация с привлечением сотрудников ГИБДД.

Новый 2020 год петербуржцы встретят со старой и хорошо знакомой городу искусственной елкой. Как и предыдущие пять лет, конструкцию высотой 25 метров смонтируют на Дворцовой площади к 20 декабря.

Ранее мы писали, что на новогодние украшения Петербурга потратят 337 млн рублей.

Фото: pixabay.com