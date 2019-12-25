Почти 300 жителей Ленобласти пострадали от укусов клещей за неделю

Чаще всего с кровососами сталкивались в Тихвинском районе.

По состоянию на понедельник, 8 августа, в 47-ом регионе от укусов клещей пострадали 5 076 человек, в том числе — 1 092 ребёнка. За прошедшую неделю насчитывается 295 пострадавших, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Случаи укусов клещей за 7 дней были зарегистрированы во всех районах Ленинградской области. Рекордсменом по показателю оказался Тихвинский район с 881 гражданином, обратившимся в больницу. Ещё 529 человек встретились с кровососом в Бокситогорском районе, 525 — в Гатчинском, 431 — во Всеволожском, 375 — в Киришском, 364 — в Волховском, и 353 — в Выборгском.

Отметим, что с начала года в Ленобласти было обнаружено 17 случаев заболевания клещевым боррелиозом и 8 случаев заражения клещевым энцефалитом. За последние 7 дней исследования снятых с пострадавших клещей выявили 1 случай энцефалита, 75 возбудителей боррелии, 8 возбудителей эрлихиоза и 2 — анаплазмоза.

Ранее мы сообщили о том, что клещи покусали почти тысячу жителей Петербурга 2 недели назад.

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