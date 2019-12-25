Почти 2 млн россиян прошли медосмотры на работе в 2025 году

В правительстве раскрыли статистику.

Почти два миллиона человек в России прошли медицинское обследование на своих рабочих местах в 2025 году. Соответствующими статистическими данными с журналистами поделились представители аппарата вице-премьера страны Татьяны Голиковой.

Более 1,9 млн граждан прошли медицинское обследование прямо на рабочих местах.

Дополнительно в рамках федерального проекта "Здоровье для каждого" в российских регионах впервые созданы и реализованы 545 программ по укреплению здоровья граждан. В целях повышения доступности профилактической помощи населению власти организовали работу 34 центров здоровья для взрослых. Эти объекты действуют на базе отделений и кабинетов медицинской профилактики в центральных районных, районных больницах, в том числе и медицинских учреждениях, расположенных на территории удаленных населенных пунктах.

