Почти 2 млн россиян прошли медосмотры на работе в 2025 году
Сегодня, 17:06
В правительстве раскрыли статистику.

Почти два миллиона человек в  России прошли медицинское обследование на своих рабочих местах в 2025 году. Соответствующими статистическими данными с журналистами поделились представители аппарата вице-премьера страны Татьяны Голиковой.

Более 1,9 млн граждан прошли медицинское обследование прямо на рабочих местах.

сообщение от вице-премьера России

Дополнительно в рамках федерального проекта "Здоровье для каждого" в российских регионах впервые созданы и реализованы 545 программ по укреплению здоровья граждан. В целях повышения доступности профилактической помощи населению власти  организовали работу 34 центров здоровья для взрослых. Эти объекты действуют на базе отделений и кабинетов медицинской профилактики в центральных районных, районных больницах, в том числе и медицинских учреждениях, расположенных на территории удаленных населенных пунктах. 

