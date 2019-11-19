На Украине рассказали, почему Зеленский хуже Порошенко

Елена Лукаш объяснила свое недовольство действующим президентом.

На Украине пояснили, почему Владимир Зеленский хуже Петра Порошенко. Экс-министр юстиции Елена Лукаш прокомментировала отношение к власти в стране телеканалу NewsOne.

При Петре Порошенко не забирали лицензию у 112 канала, а при Зеленском забрали привела первый довод политик

Она добавила, что при Гройсмане принято постановление о максимальном росте тарифов. Это решение отменили при новом правительстве. Также Гройсман занимался тем, чтобы можно было поднять минимальную зарплату до 5 тысячи гривен. Сейчас она достигает только 4 тысяч рублей. Лукаш отметила, что при Зеленском правительство на 90% состоит их прежних политических лиц. Они остались "те же самые": из кабминов Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана.

Нас не устраивает кадровый состав, он кажется сомнительным, подозрительным, шокирующим иногда. Смотрим по действиям – действия такие же. Самое главное, что не ушел никуда дискурс войны. Это все остается и умножается рассказала чиновница

Ранее Piter.tv писал о том, что Госбюро расследований предложило обвинить Порошенко в захвате власти.

Видео: YouTube/NEWSONE, 112 Украина