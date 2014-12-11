Госбюро расследований предложило обвинить Порошенко в захвате власти

В Раду направлен запрос по поводу уголовного преследования.

ГПУ может запросить у Верховной Рады разрешение на уголовное преследование Порошенко. С таким требованием выступило Государственное бюро Украины. На данный момент бывший глава страны является народным депутатом, поэтому его нельзя привлечь к уголовной ответственности без разрешения Верховной Рады. Туда направлен запрос "о подозрении пятому президенту Украины". Об этом рассказала пресс-секретарь Госбюро Анжелика Иванова.

Порошенко может быть причастен к незаконному влиянию на проведение конкурса по избранию кандидатов Высшего совета юстиции. Его подозревают в действиях, направленных на насильственное свержение конституционного строя, захват власти.

Мера пресечения за данное правонарушение подразумевает ограничение свободы на срок пять - восемь лет (в зависимости от статьи), конфискацию имущества, а также запрет на определенные должности и вид деятельности.

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