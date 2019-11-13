В Крыму рассказали, сколько украинцев приехали жить на полуостров. Спикер местного парламента заявил, что с 2014 года более 50 тысяч украинцев. Так Владимир Константинов ответил на вопрос итальянской журналистки. Переехали для постоянного проживания на полуостров и только 7 тысяч - наоборот
Приезжают точно больше, чем уезжают. Здесь динамика очевидна
заметил депутат
Он добавил, что собственности украинцев, расположенной в регионе, ничего не угрожает. Многие продолжают возвращаться в Крым, так как имеют там родственников и близких людей, друзей. В общей сложности за 5 лет в Крым приехало порядка 170 тысяч людей на постоянное жительство.
Накануне в регион прибыла делегация из 26 человек. Представители прессы представляют Сербию, Италию, Словакию, ЮАР, Францию, Португалию, Индию, Конго, Кению, Узбекистан, Вьетнам и другие государства. Они встретились с главой полуострова Сергеем Аксеновым.
Ранее Piter.tv писал о том, что Порошенко озвучил уверенность в том, что Крым снова будет украинским.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/Timelab Pro
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