Правительство полуострова обсудило вопросы с иностранными журналистами, прибывшими в регион.

В Крыму рассказали, сколько украинцев приехали жить на полуостров. Спикер местного парламента заявил, что с 2014 года более 50 тысяч украинцев. Так Владимир Константинов ответил на вопрос итальянской журналистки. Переехали для постоянного проживания на полуостров и только 7 тысяч - наоборот

Приезжают точно больше, чем уезжают. Здесь динамика очевидна заметил депутат

Он добавил, что собственности украинцев, расположенной в регионе, ничего не угрожает. Многие продолжают возвращаться в Крым, так как имеют там родственников и близких людей, друзей. В общей сложности за 5 лет в Крым приехало порядка 170 тысяч людей на постоянное жительство.

Накануне в регион прибыла делегация из 26 человек. Представители прессы представляют Сербию, Италию, Словакию, ЮАР, Францию, Португалию, Индию, Конго, Кению, Узбекистан, Вьетнам и другие государства. Они встретились с главой полуострова Сергеем Аксеновым.

Ранее Piter.tv писал о том, что Порошенко озвучил уверенность в том, что Крым снова будет украинским.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Timelab Pro