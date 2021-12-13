Победительницей конкурса "Мисс Вселенная" стала участница из Индии

Второе место на конкурсе отдали участнице из ЮАР.

Стало известно, кто занял первое место в конкурсе "Мисс Вселенная" Miss Universe. Победительницей стала представительница из Индии Харнааз Сандху. Она получила корону от своей предшественницы Андреа Меса, родом из Мексики.

Второе место на конкурсе отдали участнице из ЮАР. За корону победительницы боролись девушки из 80 стран. В этом году "Мисс Вселенную" впервые выбирали в Израиле. Конкурс отпраздновал свое 70-летие в курортном городе Эйлат.

Соревнования между девушками прошли несмотря на распространение нового штамма омикрон.

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Видео: Youtube/PPTV HD 36