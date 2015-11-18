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В Петербурге открылся фестиваль "Площадь Искусств"
Сегодня, 19:43
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В Петербурге открылся фестиваль "Площадь Искусств"

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В мероприятии примут участие известные музыканты.

В пятницу, 10 декабря, в Петербурге стартовал XXI Международный зимний фестиваль "Площадь искусств". Торжество посвятили 100-летию филармонии имени Шостаковича. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

В программе заявлены выступления Государственного академического симфонического оркестра имени Е. Ф. Светланова, скрипача Вадима Репина и камерного ансамбля "Солисты Москвы". Примут участие в проекте и другие музыканты. 

Закрытие фестиваля состоится 26 декабря. Завершит программу концерт Заслуженного коллектива России. Будут исполнены Четвертая симфония Роберта Шумана и Четвертый фортепианный концерт Людвига ван Бетховена. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что журналистский конкурс "Золотое перо – 2021" пройдет в новых номинациях.

 Фото: Pexels

Теги: культура, площадь искусство, фестиваль, филармония шостаковича
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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