Журналистский конкурс "Золотое перо – 2021" пройдет в новых номинациях

К традиционному перечню номинаций добавили одну принципиально новую и две встречавшихся в прошлые годы.

Во вторник, 30 ноября, в Доме журналиста на Невском обсудили старт XXVII профессионального конкурса журналистов Петербурга и Ленобласти "Золотое перо". К учредителям конкурса, помимо региональных Союза журналистов и Лиги журналистов присоединилось городское отделение Союза журналистов России (СЖР), Ассоциация средств массовой информации Северо-Запада и АНО "Санкт-Петербургский центр информационной поддержки".

В этом году номинации конкурса претерпели изменения: к традиционным номинациям, переходящим из года в год ("Политика", "Экономика", "Культура", "Расследование", "Фото", "За вклад в развитие журналистики", Гран-при, спецпризы), добавились "Гражданское общество", "Спорт" и новинка, предложенная Анжеликой Гурской – "Журналистский проект года". Эта номинация предполагает оценку не конкретных публикаций и сюжетов, а крупных мероприятий и фестивалей, которые проводят СМИ. Номинации "Экология" и "Дебют" вышли из конкурсного списка прошлого года. По словам главы регионального Союза журналистов Андрея Радина, перечень номинаций меняется, поскольку конкурс "подвижен."

Номинации можно растянуть на бесконечный список, но есть технические и технологические препятствия тому, чтобы конкурс был безразмерным. Мы посчитали, что 10-11 номинаций нормально для определения лучших, и в этом году мы решили видоизменить список номинаций. Это не значит, что экология забыта и эта тема никого не волнует. Допускаем, что материал на экологическую тему могут наградить спецпризом. Андрей Радин

Глава городского отделения СЖР Дмитрий Шерих добавил, что охватить все сферы жизни, о которых пишут журналисты, невозможно. По той же причине конкурс не берется оценивать работу телеоператоров и журналистов, создающих инфографику.

Сегодня мы подписались на то, на что готовы, у нас 10 номинаций. На будущее, возможно, мы поставим задачу расширить список номинаций. Дмитрий Шерих

Номинация "Дебют" исчезла по похожим причинам. Как отметил Радин, жюри непросто находить дебютантов, качество их подаваемых на конкурс работ зачастую оставляет желать лучшего и в последние годы значительно снизилось. Также не исключается, что работа талантливого молодого журналиста может быть оценена спецпризом по аналогии с экологией.

Как сообщил Андрей Радин, прием работ, опубликованных в течение 2021 года, начнется 1 февраля 2022 года и завершится 31 марта. Подать заявку на участие могут, в том числе, сотрудники незарегистрированных СМИ и проектов, обладающих признаками СМИ – решение об их участии в конкурсе жюри примет индивидуально. Формат работ не ограничивается рамками традиционных текстов и сюжетов, главное, чтобы материал был качественным и имел признаки журналистского. Как и прежде, к участию не допустят сотрудников органов власти и рекламные материалы. Лауреатов "Золотого Пера – 2022" объявят весной следующего года в Доме журналиста.

Фото: Piter.TV