"Константиновские чтения" проходят в Доме журналиста

Памятное событие посвящено дню рождения журналиста Андрея Константинова, ушедшего из жизни в 2023 году.

В декабре 2023 года ушёл из жизни известный журналист Андрей Константинов. Первое памятное событие проходит в день его рождения в Доме журналиста. Оно задумано как традиционная площадка для живых обсуждений профессии журналиста, современных вызовов и перспектив развития, пишет "Петербургский дневник".

Инициатива принадлежит Союзу журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, руководство которого Константинова занимал в период с 2004 по 2011 годы.

Как подчеркнул Валентин Сидорин, секретарь правления Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, наследие Андрея Дмитриевича сохраняет своё влияние на современные поколения профессионалов.

Ранее мы сообщили о том, что лауреатов всероссийского конкурса "Учитель года России" определили в Петербурге.

Фото: Виктория Зырянова