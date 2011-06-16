  1. Главная
"Константиновские чтения" проходят в Доме журналиста
Сегодня, 14:25
Памятное событие посвящено дню рождения журналиста Андрея Константинова, ушедшего из жизни в 2023 году.

В декабре 2023 года ушёл из жизни известный журналист Андрей Константинов. Первое памятное событие проходит в день его рождения в Доме журналиста. Оно задумано как традиционная площадка для живых обсуждений профессии журналиста, современных вызовов и перспектив развития, пишет "Петербургский дневник". 

Инициатива принадлежит Союзу журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, руководство которого Константинова занимал в период с 2004 по 2011 годы.

Как подчеркнул Валентин Сидорин, секретарь правления Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, наследие Андрея Дмитриевича сохраняет своё влияние на современные поколения профессионалов.

Фото:  Виктория Зырянова

