"Константиновские чтения" проходят в Доме журналиста

В декабре 2023 года ушёл из жизни известный журналист Андрей Константинов. Первое памятное событие проходит в день его рождения в Доме журналиста. Оно задумано как традиционная площадка для живых обсуждений профессии журналиста, современных вызовов и перспектив развития, пишет "Петербургский дневник".
Инициатива принадлежит Союзу журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, руководство которого Константинова занимал в период с 2004 по 2011 годы.
Как подчеркнул Валентин Сидорин, секретарь правления Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, наследие Андрея Дмитриевича сохраняет своё влияние на современные поколения профессионалов.
Фото: Виктория Зырянова
