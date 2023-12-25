Журналистам Петербурга выдали правительственные премии

В Доме журналиста состоялась XIX церемония вручения наград от Смольного.

Сегодня в Доме журналиста состоялась XIX торжественная церемония вручения премий Правительства Санкт-Петербурга в сфере журналистики. В этом году были отмечены проекты, посвященные 225-летию А.С. Пушкина, 80-летию освобождения Ленинграда от блокады, а также материалы про СВО, – рассказали в Смольном.

Премия правительства – это наш способ отметить петербургских журналистов за талант и за ту масштабную работу, которую они делают по освещению жизни города, сохранению его истории и описанию его перспектив. Городские средств массовой информации ежегодно готовят множество качественных, ярких и сильных материалов, сделанных по самому высокому петербургскому журналистскому стандарту. Они отмечают успехи города и привлекают внимание к недоработкам. Городские власти готовы к открытому диалогу с прессой по всем вопросам городской повестки. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Всего на соискание премии в конкурсе текущего года было выдвинуто более 60 проектов. Материалы оценивались в рамках 7 номинаций: лучшая телепрограмма, лучшая радиопередача, лучшая публикация в печати, лучший медиапроект в сетевом СМИ, лучший медийный проект от информационного агентства, а также лучший материал в области юниорской журналистики и специальный приз главы города.

Ранее сообщалось, что "Книжной лавке писателей" исполнилось 90 лет.

Фото: Дом журналиста