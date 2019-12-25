Концерт "Музыка Старого и Нового света"

Концерт камерной инструментальной музыки "Музыка Старого и Нового света" пройдет 30 октября в Доме журналиста. Стартует мероприятие в 19:00.

Вечер 30 октября в зале Дома журналиста на Невском проспекте, 70, позволит посетителям познакомиться ближе с редким медным духовым инструментом эуфониумом. Гости услышат музыкальные шедевры в авторской транскрипции и новом тембральном решении.

Исполнитель на эуфониуме Олег Абрамов – один из ярких представителей отечественной школы игры на медных духовых инструментах. Он регулярно выступает с сольными программами в лучших залах страны.

Аккомпанировать на фортепиано будет Анастасия Мазанкина – лауреат Международных конкурсов и президент Фонда поддержки и развития музыкального и театрального искусства "Классика без границ ". В программе ожидаются произведения признанных гениев старой Европы и Латинской Америки – И. С. Баха, В. А. Моцарта, Ф. Шуберта, Э. Вила-Лобоса, А. Пьяццоллы, Э. Кука. Билеты доступны по ссылке.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия