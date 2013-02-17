"Книжной лавке писателей" исполнилось 90 лет

Выбор дома 66 по Невскому проспекту оказался символичным, поскольку его история была тесно связана с русской литературой.

90 лет прошло с тех пор, как в Ленинграде была открыта "Книжная лавка писателей". За короткое время она стала популярным местом встречи любителей литературы и известных авторов, и до сих пор остается одной из главных культурных достопримечательностей города на Неве, пишет "Петербургский дневник".

В ранние годы существования Советского Союза были предприняты шаги по повышению уровня грамотности среди населения, что привело к увеличению числа потенциальных читателей. Тем не менее, необходимо было убедить людей в пользе чтения и самообразования. Вопрос распространения культуры чтения был поднят на Первом съезде советских писателей в 1934 году в Москве. На съезд прибыли литераторы со всего СССР. Максим Горький, наиболее известный писатель того времени, предложил открыть сеть книжных магазинов, включая специальные магазины, где будут проводиться образовательные мероприятия для повышения культурного уровня населения. Одним из первых таких магазинов стала "Книжная лавка писателей". В создании и реализации проекта активное участие принимал глава Ленинграда Сергей Киров.

Первоначально магазин открылся по адресу: Литейный проспект, дом 34, но позже переехал в дом 66 на Невском проспекте, рядом с рекой Фонтанкой, где он расположен и сегодня. Ранее в этом здании находились книжные магазины, включая магазин государственного издательства "Ленокогиз" ("Ленинградское областное отделение книготоргового объединения государственных издательств"), которое впоследствии заменила Книжная лавка писателей.

Выбор дома 66 по Невскому проспекту оказался символичным, поскольку его история была тесно связана с русской литературой. В конце XVIII века земельный участок у пересечения Невского проспекта и Фонтанки был передан Гавриилу Державину, поэт и президент Коммерц-коллегии при Екатерине II. Хотя Державин не использовал участок и продал его купцу Петру Шарову, который построил там трехэтажный дом с лавками на первом этаже в 1806 году. В середине XIX века домом владел купец Павел Лихачев, который поручил архитектору Александру Иванову перестроить здание. В 1878 году строительство было завершено, и теперь в доме было пять этажей, первый этаж занимал коммерческое помещение, остальные – сдаваемые в аренду квартиры.

В этом доме размещались книжные магазины издателей Бесселя и Вольфа. Также в разное время здесь жили литераторы Андрей Белый и Александр Куприн, который написал тут повесть "Впотьмах".

Основная цель Книжной лавки заключалась в продвижении литературы и культуры в целом. Вскоре она стала важным культурным центром Ленинграда. С 1930-х годов в магазине проводились встречи с авторами, творческие вечера, публичные лекции и мероприятия по пропаганде чтения и современной литературы среди горожан. В ассортименте магазина обязательно присутствовали книги по истории литературы и искусства для просвещения населения. Вокруг магазина образовался своеобразный литературный клуб, где регулярно проходили лекции и встречи. Профессиональные писатели, члены Союза писателей, имели возможность приобретать редкие книги, недоступные другим людям.

Книжная лавка стала очень популярной среди ленинградцев. Во время блокады она оставалась открытой и продолжала работать. Даже в самые тяжелые дни блокады жители продолжали посещать магазин и покупать книги. Несмотря на то, что здание подвергалось обстрелам, сотрудники магазина самостоятельно устраняли повреждения.

После войны Книжная лавка сохранила свое значение как важный культурный центр, сотрудничающий с главными творческими союзами города, поэтами, прозаиками, драматургами и переводчиками.

Фото: Александр Глуз / "Петербургский дневник"