По тонкому льду Невы гулял отважный рыбак

Петербуржцы беспокоились за жизнь экстремала.

Около Свердловской набережной по Неве гулял рыбак. Мужчину не испугала оттепель и плюсовая температура. Об этом сообщили очевидцы в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Пользователи Сети начали волноваться за смельчака, который вышел на тонкий лед ради "нескольких рыбок". Горожане активно обсуждали причину поведения мужчины. Некоторые пошутили, что рыбака отправил за пропитанием домашний кот.

Ранее на Piter.tv: кот-предсказатель Ахилл вошел в число финалистов международной премии.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург