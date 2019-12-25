Андрей Гетманов подозревается по части 3 статьи 163 УК РФ.

По подозрению в вымогательстве задержан глава Майкопа. Об этом говорится в пресс-службе Следственного комитета по региону Адыгеи. В администрации города уточнили, что Андрей Гетманов занимал пост с февраля 2018 года. В надзорном ведомстве полагают, что фигурант уголовного дела в мае 2018 года пригласил к себе в рабочий кабинет местного бизнесмена, который занимался растениеводством. Глава Майкопа мог потребовать от предпринимателя обмена земельными участками в районе.

Учитывая, что земельные участки имели неравнозначную площадь и стоимость, разница которых составила более 5 млн руб., предприниматель отказался от невыгодной для него сделки. пресс-служба СК РФ по региону

После отказа бизнесмену мэр начал угрожать тому физическим насилием, вплоть до убийства. Жертве пришлось пойти на невыгодные для себя условия. В настоящее время подозреваемый задержан. Против него рассматривается дело по части 3 статьи 163 УК РФ. Следствие будет ходатайствовать об аресте чиновника.

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Фото: Piter.tv