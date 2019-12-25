Пенсионер зарезал жену во дворе детского сада в Адыгее

Женщина скончалась на месте до прибытия медиков.

Жестокое убийство произошло в Майкопе. Мужчина напал на супругу с ножом на территории детского сада, сообщила пресс-служба Следственного Комитета по Адыгее.

По предварительной версии, вечером 7 октября супруги сильно поругались, когда находились во дворе дошкольного учреждения. В какой-то момент 69-летний мужчина вытащил нож, который имел при себе, и нанес несколько ударов жене. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте. Медикам лишь оставалось констатировать смерть женщины.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого. Сейчас он находится под стражей. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что петербуржец зарезал жену во время ссоры из-за развода.

Фото: СУ СК по Республике Адыгея