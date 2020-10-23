Жительница Майкопа угнала из подземного паркинга "БМВ" за 3 млн рублей в Петербурге

Машина пропала в августе 2020.

Полиция задержала 2 человек, подозреваемых в краже иномарки за 3,2 млн рублей с подземного паркинга на Петергофском шоссе. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Инцидент произошел в доме №45 в конце августа 2020-го года. По данному факты было возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

В ходе обысков утром 22-го октября сотрудники уголовного розыска УМВД России по Красносельском району задержали 39-летнюю женщину — жительницу города Майкоп. Спустя несколько минут задержали ее предполагаемого сообщника, он находился в поселке Ропша Ломоносовского района. В ходе обысков у 35-летнего мужчины изъяли оружие, похожее на ружье. Женщину заключили под стражу.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что взрослого петербуржца избила толпа школьников на проспекте Энергетиков.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО