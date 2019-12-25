Взрослого петербуржца избила толпа школьников на проспекте Энергетиков

Подростки пояснили, что у них с нетрезвым прохожим вспыхнул конфликт.

Днем в четверг, 22 октября, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из больницы №3. Как стало известно Piter.TV, в учреждение госпитализировали найденного на асфальте у дома №74 по проспекту Энергетиков 29-летнего мужчину. У пострадавшего диагностировали закрытый перелом ребра, пневмоторакс и острую алкогольную интоксикацию.

Со слов пострадавшего, накануне вечером его избили неизвестные, после чего он не смог встать с асфальта. Полиция выяснила, кто оказался виновником травм петербуржца, и задержала по местам жительства четверых подростков 16 и 17 лет. Трое из них оказались учащимися местной школы, четвертый нигде не учится и не работает. Школьники пояснили, что во время внезапно вспыхнувшей ссоры они руками избили незнакомого мужчину.

Всех подростков опросили и отпустили под обязательство о явке. Отмечается, что ни один из юношей не состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Ранее мы рассказывали, что мужчину, избившего пенсионерку за 350 рублей, посадили на восемь лет.

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