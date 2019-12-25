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Мужчину, избившего пенсионерку за 350 рублей, посадили на восемь лет
Сегодня, 22:58
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smirenny

Мужчину, избившего пенсионерку за 350 рублей, посадили на восемь лет

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Злоумышленника задержал на месте сосед потерпевшей.

В понедельник, 19 октября, стало известно, что в Петербурге признали виновным и осудили 34-летнего гражданина Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Суд установил, что в декабре прошлого года на Воронежской улице мужчина напал на 91-летнюю петербурженку, повалил ее на землю и не менее 10 раз ударил деревянной тростью. В кошельке пенсионерки было лишь 350 рублей. На крики женщины выбежал сосед, который и задержал злоумышленника. 

Обвиняемый не раскаялся в содеянном и не признал вину. Суд огласил приговор: 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее мы писали, что суд Петербурга переквалифицировал уголовное дело с "убийства" на "самооборону" и отпустил подсудимую.

Фото: Piter.TV

Теги: избил пенсионерку, нападение, ограбление, разбой
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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