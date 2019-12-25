Суд Петербурга переквалифицировал уголовное дело с "убийства" на "самооборону" и отпустил подсудимую

Было установлено, что женщина действовала намеренно.

Октябрьский районный Петербурга освободил из зала суда женщину, которая обвинялась в убийстве. Она нанесла смертельные травмы мужчине, после чего расчленила его. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, в период с 29 февраля по 5 марта 2019 между подсудимой Анастасией Алферовой и В. произошел конфликт, в результате которого женщина нанесла ему не менее одного удара в голову. После этого он упал на пол, петербурженка избила его ногами в кроссовках. Повреждения головы расцениваются как тяжкий вред здоровью.

После этого Алферова решила сокрыть следы преступления и расчленить труп, который она вывезла на территорию Канонерского острова.

В суде женщина вину не признала. Она утверждала, что оборонялась. В ходе следствия сторона обвинения версию не опровергла.

Суд признал подсудимую виновной по статье "Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление" и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1,5 года. Из зала суда ее освободили по отбытию.

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Фото: Piter.TV