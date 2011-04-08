ФСБ предотвратила теракт в Адыгее

Мужчина планировал совершить атаку на Майкоп.

ФСБ России предотвратила теракт в Адыгее. По данным силового ведомства, спецслужбы поймали на территории региона подозреваемого, который относится в запрещенной на территории РФ террористической группировке ИГ. Мужчина является выходцем из Центральной Азии. Он обвиняется в подготовке теракта.

На территории Республики Адыгея задержан выходец из Центрально-Азиатского региона, осуществлявший подготовку террористическому акту в местах массового пребывания граждан. пресс-релиз ЦОС ФСБ

Во время обыска у задержанного оперативники нашли компоненты для изготовления самодельного устройства, поражающие элементы, флаг террористической организации, а также карту Майкопа, на которую были нанесены возможные объекты для атаки. В мобильных устройствах гражданина выявлена информация, которую силовики считают "террористическим контентом", включающую инструкции и поддельные миграционные документы.

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Видео: ФСБ РФ