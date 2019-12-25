Лидера "Саентологической церкви Петербурга" вместо домашнего ареста заключили под стражу

Обвиняемый пользовался средствами связи.

Невский районный суд Петербурга заключил в СИЗО лидера объединения "Сайентологической церкви Петербурга" Ивана Мацицкого. Ходатайство подавал представитель регионального управления ФСИН. Ранее мужчине была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 16 марта.

Лидер объединения останется под стражей до 14 июня 2021 года. Изменить меру пресечения потребовали после того, как из ФСБ пришла информация о том, что Мацицкий использует средства связи в случаях, которые не считаются исключительными.

Члены объединения "Сайентологическая церковь Петербурга" обвиняются в незаконном проведении платных курсов и программ без соответствующей регистрации. Доход от их деятельности составил более 276 млн рублей. Также они обвиняются в организации экстремистского сообщества и возбуждении ненависти.

Ччасть сайентологических материалов признана экстремистской в РФ и занесена в реестр запрещенной для распространения информации.

Фото из архива объединенной пресс-службы судов СПб