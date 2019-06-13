Она будет иметь элементы дополненной реальности, а также синхронизацию с Google Maps, как в Pokemon Go.

По мотивам сериала "Очень странные дела" будет выпущена мобильная игра. Разработкой займется финская компания Next Games (The Walking Dead). Ее гендиректор Тиму Хухтанен признался, что рад работать над совместным проектом с Netflix.

Отличительной особенностью новой игры станет использование элементов дополненной реальности (AR) и синхронизация с Google Maps, как в Pokemon Go. Задачей разработчиков будет показать связь между человеческой дружбой и поисками сверхъестественного. Геймеры смогут исследовать параллельный мир Изнанку со всеми его законами и чудовищами. Кроме того, они смогут объединиться в борьбе со злом.

Игра будет доступна для скачивания в 2020 году на платформах Android и iOS. Графика будет выполнена в стиле подростковых мультфильмов 80-х годов.

Первый сезон сериала "Очень странные дела" братьев Даффнер вышел на Netfliх в июле 2016 года. Он рассказывает о детях из провинциального города, которые столкнулись с необъяснимыми явлениями.

Третий сезон сериала появится на платформе 4 июля 2019 года. Действие в нем будет происходить летом 1985 года. В этой истории как-то замешан торговый центр Starcourt, недавно открывшийся в Хокинсе. На экран вернутся знакомые зрителям персонажи, также появится несколько новых героев.

Ранее мы писали, что вышел трейлер игры про Мстителей от Square Enix.

Видео: YouTube / Netfliх