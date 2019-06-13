По мотивам сериала "Очень странные дела" будет выпущена мобильная игра. Разработкой займется финская компания Next Games (The Walking Dead). Ее гендиректор Тиму Хухтанен признался, что рад работать над совместным проектом с Netflix.
Отличительной особенностью новой игры станет использование элементов дополненной реальности (AR) и синхронизация с Google Maps, как в Pokemon Go. Задачей разработчиков будет показать связь между человеческой дружбой и поисками сверхъестественного. Геймеры смогут исследовать параллельный мир Изнанку со всеми его законами и чудовищами. Кроме того, они смогут объединиться в борьбе со злом.
Игра будет доступна для скачивания в 2020 году на платформах Android и iOS. Графика будет выполнена в стиле подростковых мультфильмов 80-х годов.
Первый сезон сериала "Очень странные дела" братьев Даффнер вышел на Netfliх в июле 2016 года. Он рассказывает о детях из провинциального города, которые столкнулись с необъяснимыми явлениями.
Третий сезон сериала появится на платформе 4 июля 2019 года. Действие в нем будет происходить летом 1985 года. В этой истории как-то замешан торговый центр Starcourt, недавно открывшийся в Хокинсе. На экран вернутся знакомые зрителям персонажи, также появится несколько новых героев.
Ранее мы писали, что вышел трейлер игры про Мстителей от Square Enix.
Видео: YouTube / Netfliх
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