Вышел трейлер игры про Мстителей от Square Enix

Игра выйдет 15 мая 2020 года на PS4, Xbox One, Stadia и РС.

Японский разработчик Square Enix, известный серией игр Final Fantasy, показал первый трейлер экшен игры про супергероев Мстителей. Презентация ролика состоялась на выставке E3 2019.

Сюжет проекта чем-то схож с фильмами Disney. Герои Marvel оказываются вне закона после битвы с захватчиками, в результате которой Сан-Франциско превратился в руины. Спустя пять лет команда должна вновь собраться, чтобы спасти Землю от новой угрозы.

Известно, что геймплей будет доступен как в одиночном, так и многопользовательском режиме. На первых парах пользователи смогут сыграть за Капитана Америка, Халка, Тора, Чёрную вдову и Железного человека.

Разработкой проекта занимаются студии Crystal Dynamics("Tomb Raider") и Eidos Montreal ("Deus Ex"). Игра выйдет 15 мая 2020 года на PS4, Xbox One, Stadia и РС.

Видео: Marvel Entertainment