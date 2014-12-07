По факту травмирования двух рабочих на мебельном производстве в Петербурге возбуждено уголовное дело

Следственный отдел по Выборгскому району ГСУ СК РФ по Петербургу возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 19 июля.
Установлено, что сотрудниками одной из организаций по производству мебели на проспекте Энгельса были допущены нарушения при ведении работ. В результате этого оборвался лифтовой трос, и произошло падение кабины с высоты 5 метров.
Двое рабочих получили множественные травмы. Их госпитализировали в больницу.
Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего и виновные лица.
Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
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Фото: Piter.TV
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