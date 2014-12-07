По факту травмирования двух рабочих на мебельном производстве в Петербурге возбуждено уголовное дело

Установлено, что сотрудниками одной из организаций по производству мебели были допущены нарушения при ведении работ.

Следственный отдел по Выборгскому району ГСУ СК РФ по Петербургу возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 19 июля.

Установлено, что сотрудниками одной из организаций по производству мебели на проспекте Энгельса были допущены нарушения при ведении работ. В результате этого оборвался лифтовой трос, и произошло падение кабины с высоты 5 метров.

Двое рабочих получили множественные травмы. Их госпитализировали в больницу.

Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего и виновные лица. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

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Фото: Piter.TV