Более 4,5 тыс. человек в Ленобласти пострадали от укусов клещей

Больше всего пострадавших зарегистрировано на территории Тихвинского района.

Управление Роспотребнадзора продолжает еженедельный мониторинг за инфекциями, передающимися клещами. По состоянию на 19 июля, эти насекомые укусили 4 501 жителя Ленинградской области. Этот показатель на 11,5% ниже среднемноголетнего уровня.

От клещей пострадали 859 детей. В Ленобласти также зарегистрированы шесть случаев заболевания клещевым энцефалитом. Ещё 14 жителей 47 региона заразились боррелиозом. Больше всего пострадавши зарегистрировано на территории Тихвинского района. Там в больницу за помощью обратились 676 человек. В Гатчинском районе пострадали 655 человек, во Всеволожском - 356, в Тосненском - 325, в Подпорожском - 320.

Вакцинация против энцефалита является эффективным средством специфической профилактики. В 2024 году прививку уже сделали 49,6 тысяч человек, в том числе - 20,5 тысяч детей.

В Ленобласти также проводятся противоклещевые обработки парков, скверов, лесопарковых зон, кладбищ и детских лагерей.

Ранее мы сообщили о том, что за полгода в Ленобласти родилось почти шесть тыс. малышей.

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