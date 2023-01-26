На производстве мебели в Петербурге рухнул грузовой лифт. Пострадали двое рабочих

Следственные органы ГСУ СК РФ по городу по данному факту проводят проверку по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Проводится проверка по факту травмирования двух рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

По данным следствия, 17 июля в доме по проспекту Энгельса с высоты около 5 метров упал грузовой лифт. В результате произошедшего множественные травмы получили двое работников организации по производству мебели. Пострадавших госпитализировали в больницу, где им была оказана медицинская помощь.

Следственные органы ГСУ СК РФ по Петербургу по данному факту проводят проверку по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Сейчас проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

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Фото: Piter.TV