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По факту стрельбы в Муринском парке возбудили уголовное дело
Сегодня, 10:32
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lizapoluda

По факту стрельбы в Муринском парке возбудили уголовное дело

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Задержанный мужчина находится под подпиской о невыезде.

В среду, 6 января, после стрельбы в Муринском парке было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Задержанному мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, что инцидент произошел 5 января 2021 года. В полицию Калининского района поступил сигнал о выстрелах из автомата, которые потревожили покой жителей дома №87 по Северному проспекту. Правоохранители оперативно прибыли на место преступления и задержали злоумышленница. Им оказался 37-летний неработающий петербуржец. Он объяснил стрельбу тем, что таким оригинальным образом отмечал Новый год.

У задержанного были изъяты охолощенный автомат и 95 светошумовых патронов.

Ранее мы рассказали о том, что подросток попал в больницу после выстрела сверстницы на Полюстровском.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, муринский парк, санкт-петербург, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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