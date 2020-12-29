По факту стрельбы в Муринском парке возбудили уголовное дело

Задержанный мужчина находится под подпиской о невыезде.

В среду, 6 января, после стрельбы в Муринском парке было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Задержанному мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, что инцидент произошел 5 января 2021 года. В полицию Калининского района поступил сигнал о выстрелах из автомата, которые потревожили покой жителей дома №87 по Северному проспекту. Правоохранители оперативно прибыли на место преступления и задержали злоумышленница. Им оказался 37-летний неработающий петербуржец. Он объяснил стрельбу тем, что таким оригинальным образом отмечал Новый год.

У задержанного были изъяты охолощенный автомат и 95 светошумовых патронов.

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Фото: Piter.TV