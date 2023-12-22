По факту массовой драки у ТРЦ "Галерея" возбуждено уголовное дело

После произошедшего в медицинское учреждение обратились 16-летний и 17-летний подростки.

По факту конфликта у торгово-развлекательного центра (ТРЦ) "Галерея", произошедшего вечером 11 февраля, в отношении совершеннолетнего участника возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, в драке участвовали пятеро: четверо подростков в возрасте от 14 до 17 лет и 22-летний мужчина. Со школьниками провели профилактические беседы.

После случившегося в медицинское учреждение обратились 16-летний и 17-летний подростки. У обоих диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины. Состояние младшего оценивалось как удовлетворительно, старшего – средней тяжести.

Совершеннолетнего допросили в качестве подозреваемого, ему вменяют ст. 213 УК РФ (хулиганство).

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Видео: Piter.TV