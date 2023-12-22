Драка мужчин и подростков у ТЦ "Галерея" попала на видео

У обоих несовершеннолетних пострадавших диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины.

В ТРЦ "Галерея" на Лиговском проспекте в Петербурге произошла массовая драка между подростками и взрослыми мужчинами. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что двое юношей 16-ти и 17-ти лет обратились в больницу самостоятельно после потасовки. Они заявили, что их избили неизвестные. У обоих пострадавших диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины. Состояние младшего подростка оценивается как удовлетворительное, а старшего – средней тяжести.

Пятерых участников перепалки доставили в полицию для разбирательства: четверых несовершеннолетних возрастом от 14 до 17 лет и 22-летнего мужчину.

Офицеры произвели профилактическую беседу со школьниками и передали их родителям. По отношению к взрослому молодому человеку был составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

Ранее мы сообщили о том, что в Шушарах двое пассажиров устроили драку в автобусе из-за пакета.

Видео: Piter.TV