В Шушарах двое пассажиров устроили драку в автобусе из-за пакета

Участники рукопашной выкатились из автобуса и продолжили поединок.

В Шушарах произошла драка. В салоне автобуса пассажир подумал, что у него украли пакет, и стал обвинять другого человека в этом. Между мужчинами произошел конфликт, который привел к бою. Об этом сообщили в tg-канале "Петербург с огоньком".

Пока мужчины шумели в транспорте, автобус стоял. Все пассажиры и водитель наблюдали за дебоширами. Потом мужчины начали еще громче драться, водитель открыл двери автобуса, и участники конфликта выкатились на остановку. Там они продолжили выяснять, кто же украл пакет. В это время автобус быстро уехал, оставив шумных пассажиров ждать следующий рейс.

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Видео: Telegram / Петербург с огоньком