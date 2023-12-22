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В Шушарах двое пассажиров устроили драку в автобусе из-за пакета

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Участники рукопашной выкатились из автобуса и продолжили поединок.

В Шушарах произошла драка. В салоне автобуса пассажир подумал, что у него украли пакет, и стал обвинять  другого человека в этом. Между мужчинами произошел конфликт, который привел к бою. Об этом сообщили  в tg-канале  "Петербург с огоньком". 

Пока мужчины шумели в транспорте, автобус стоял. Все пассажиры и водитель наблюдали за дебоширами. Потом мужчины начали еще громче драться, водитель открыл двери автобуса, и участники конфликта выкатились на остановку.  Там они продолжили выяснять, кто же украл пакет. В это время автобус быстро уехал, оставив шумных пассажиров ждать следующий рейс.

Ранее на Piter.tv писали, что в Колпино восьмиклассник отравился наркотиками.

Видео: Telegram / Петербург с огоньком

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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