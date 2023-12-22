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В Колпино восьмиклассник отравился наркотиками
Сегодня, 9:12
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В Колпино восьмиклассник отравился наркотиками

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Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Колпино госпитализировали школьника с отравлением наркотиками. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 11 февраля в экстренные службы поступило сообщение о том, что в Колпино у входа в ТРК "ОКА" находится компания подростков, один из них лежит.

С острым пероральным отравлением неуточненными наркотическими веществами в тяжелом состоянии в больницу госпитализирован ученик 8 класса. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее на Фучика 16-летнего подростка задержали в неадекватном состоянии.

Фото: Piter.tv

Теги: колпино, наркотики
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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