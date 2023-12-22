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В Электростали произошла массовая драка на складе Wildberries

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Полиция задержала порядка 10 самых буйных участников драки.

В подмосковной Электростали произошла массовая драка на складе Wildberries. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел между охранниками и сотрудниками склада. Словесный конфликт перерос в драку с использованием перцовых баллончиков. На место оперативно приехали полицейские.

В ходе проверки выяснилось, что бригадиром было выявлено нарушение регламента сбора товара сотрудником склада. Между ними произошел конфликт, после чего вызвали сотрудники охраны, с которыми завязалась потасовка. Полиция задержала порядка 10 самых буйных участников драки. По результатам проверки будет принято решение о дальнейших действиях.

Ранее мы сообщали, что в Тюменской области полицейские задержали подозреваемых в серии краж ювелирных изделий.

Видео: Telegram / Mash

Теги: массовая драка, склад wildberries, электросталь
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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