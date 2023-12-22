В Тюменской области полицейские задержали подозреваемых в серии краж ювелирных изделий

Ирина Волк рассказала о ОПГ, работавшей в различных регионах страны.

Российские правоохранительные органы задержали четверых участников организованной группы в Тюменской области. Они подозреваются в кражах, совершенных в особо крупном размере. Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Пресс-секретарь пояснила, что организатором сложной криминальной схемы стал ранее судимый житель Екатеринбурга. Мужчина вместе с сожительницей и сыном смог поставить на поток хищение ювелирных изделий из профильных магазинов и ломбардов. Банда искала молодых девушек, готовых работать в других регионах России. Затем им предлагали трудоустройство в организацию, которая якобы занимается контрольно-ревизионной деятельностью. В частности, речь шла о проверках соблюдения бизнесменами законодательства и мер безопасности. Обучение происходило на съемной квартире. Потенциальным сотрудницам оплачивали проезд, питание и проживание на период стажировки. Дополнительно девушки подписывали соглашение о неразглашении охраняемой законом тайны. Россиянки по результатам стажировки трудоустраивались на месте, где с основными обязанностями выполняли несложные поручения своих от кураторов, имитирующие деятельность по скрытому контролю за предпринимателями.

Однако последним заданием становилось хищение всех находившихся в доступе ювелирных изделий и денежных средств. Их было необходимо отправить через службу доставки на указанный адрес, после чего оставить работу. пресс-служба МВД РФ

После совершения преступления связь с сотрудницами организаторы схемы прерывали. Одним из криминальных эпизодов стал инцидент в Тюмени, произошедший в конце 2023 года. Тогда из ломбарда пропали золотые изделия на сумму порядка семи миллионов рублей. По факту инцидента была задержана предполагаемая исполнительница преступления. Следствие считает, что девушка понимала, что участвует к криминальной схеме, но решила идти до конца. Позже полиция вышла на след организаторов. Злоумышленники задержаны при поддержке Росгвардии и оперативников из Свердловской области. По словам фигурантов расследования, незаконный бизнес они вели около четырех лет. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ.Трое подозреваемых отправлены под стражу, одна девушка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Фото и видео: МВД Медиа