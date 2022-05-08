По Мурманскому шоссе промчалась колонна машин с георгиевскими лентами

На автомобилях водители закрепили ленты и таблички с надписями "Все для фронта, все для Победы".

Сегодня, 8 мая, по Мурманскому шоссе на съезде с КАД промчалась автоколонна с георгиевскими лентами. На большинстве машин можно было заметить надписи "Все для фронта, все для Победы". Об этом сообщил корреспондент Piter.tv, который стал свидетелем мероприятия.

Напомним, днем ранее байкеры организовали в Петербурге мотопарад, приуроченный ко Дню Победы. На транспортных средствах участники акции установили портреты героев 8-го Особого Сталинградского мотополка. Акция "За Победу" прошла в преддверии 9 мая.

Ранее на Piter.tv: праздничный салют прогремит в 22:00 в День Победы над Петербургом.

Видео: Piter.tv