Байкеры организовали в Петербурге мотопарад, приуроченный ко Дню Победы

Отметим, на транспортных средствах участники акции установили портреты героев 8-го Особого Сталинградского мотополка.

Мотоциклисты проехали по Невскому проспекту и возложили гвоздики к Монументу героическим защитникам Ленинграда. Акция "За Победу" прошла в преддверии 9 мая.

Байкеры отправились в путь 7 мая в 16:00 от Дворцовой площади, затем они промчались по Невскому проспекту и остановились на площади Победы. Отметим, на транспортных средствах участники акции установили портреты героев 8-го Особого Сталинградского мотополка. В конце мероприятия желающие посетили байк-центр "Гагарин".

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Фото: Piter.tv