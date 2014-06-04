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Байкеры организовали в Петербурге мотопарад, приуроченный ко Дню Победы
Сегодня, 20:15
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Байкеры организовали в Петербурге мотопарад, приуроченный ко Дню Победы

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Отметим, на транспортных средствах участники акции установили портреты героев 8-го Особого Сталинградского мотополка.

Мотоциклисты проехали по Невскому проспекту и возложили гвоздики к Монументу героическим защитникам Ленинграда. Акция "За Победу" прошла в преддверии 9 мая. 

Байкеры отправились в путь 7 мая в 16:00 от Дворцовой площади, затем они промчались по Невскому проспекту и остановились на площади Победы. Отметим, на транспортных средствах участники акции установили портреты героев 8-го Особого Сталинградского мотополка. В конце мероприятия желающие посетили байк-центр "Гагарин". 

Ранее на Piter.tv: все Вечные огни в Петербурге проверили ко Дню Победы.

Фото:  Piter.tv

Теги: 9 мая, байкеры, мотопарад, мотоциклы, парад победы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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