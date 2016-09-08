Праздничный салют прогремит в 22:00 в День Победы над Петербургом

На пляже Петропавловской крепости 30 залпов в 22:00 даст дивизион Михайловской академии.

В Петербурге в День Победы прогремит праздничный салют в 22:00, передаёт "Фонтанка".

На пляже Петропавловской крепости 30 залпов в 22:00 даст дивизион Михайловской академии. Военные запустят две салютные батареи в составе двенадцати 85-мм орудий (Д-44) и десяти салютных установок (2А85). Напомним, что годом ранее за 10 минут выпустили более 1,5 тыс. фейерверков.

Ранее мы сообщали, что "Бессмертный полк" пройдет по центру Петербурга 9 мая в 15:00. Сбор начнется за 2 часа до начала шествия.

Фото: Piter.tv

