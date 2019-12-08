Плющенко рассказал о перспективах совместной работы с Трусовой

По его словам, он собирается сделать из нее суперспортсмена во всех направлениях.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в интервью агентству "РИА Новости" рассказал, в каком направлении будет работать с перешедшей в его группу фигуристкой Александрой Трусовой.

Я готовлю ей суперспециалистов, которые будут с ней работать. Для меня главное сейчас - подготовить Трусову так, чтобы она была суперспортсменом во всех направлениях. Не только в прыжках, но и во вращениях, в харизме, в скольжении, в донесении образа судьям и зрителям. Думаю, у нас все получится. Евгений Плющенко, экс-фигурист

Напомним, 6 мая стало известно, что Александра Трусова ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. По информации агентства Sport24, фигуристка была недовольна своим положением в группе и отсутствием должного внимания.

Ранее психолог Вадим Гущин заявил, что Плющенко никогда не будет тренером.

Фото: plushenko.ru