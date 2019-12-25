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МЧС назвало ещё 8 пляжей Ленобласти, пригодных для купания
Сегодня, 10:50
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МЧС назвало ещё 8 пляжей Ленобласти, пригодных для купания

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Список размещён на сайте ведомства.

В перечень мест, одобренных МЧС РФ для загородного отдыха, вошли еще 8 пляжей Ленинградской области. Полный список опубликовало региональное управление ведомства на своём сайте.

Так, для купания и загорания подходят пляж Мельниково на Вуоксе, пляжи на озере Суходольское в посёлках Громово и Плодовое, пляж искусственного водоёма АО "Золотая долина" в деревне Светлое, поселковый пляж "Морозовское ГП" на Ладожском озере в деревне Кошкино и др.

Напомним, что в Петербурге мест для купания не так много — Роспотребнадзором было одобрено лишь 2 пляжа.

Ранее мы сообщили о том, что в  Петербурге 22 пляжа попали в черный список Роспотребнадзора.

Фото: пресс-служба МЧС по Ленобласти

Теги: купание, ленинградская область, мчс, пляжи
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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